مايك شوماخر يشكل فريقاً مع فيتيل في سباق الأبطال

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يسير مايك شوماخر على خطى والده، عندما يشكل فريقاً مع سيباستيان فيتيل، الفائز ببطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1، أربع مرات في مسيرته، في سباق الأبطال الذي يقام في يناير المقبل، بمكسيكو سيتي.

وأعلن منظمو السباق، الشراكة يوم الثلاثاء، للسباق الذي يقام في يومي 19 و20 يناير المقبل، بالمضمار الذي يقام عليه سباق الجائزة الكبرى المكسيكي، والذي يحظى فيه الجمهور بزاوية رؤية مثالية لكل مقعد.

يذكر أن السباق، يجلب أفضل سائقي العالم في سباقات الفورمولا-1، واندي كار وناسكار.

وفاز شوماخر "19 عاماً" نجل مايكل شوماخر، حامل الرقم القياسي، من حيث عدد مرات الفوز ببطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا، بثلاثة ألقاب أوروبية للفورمولا-1 هذا الموسم.

يذكر أن مايكل شوماخر وفيتيل، تشاركا في سباق الأبطال، ست مرات خلال الفترة من 2007 وحتى 2012، وفازا في كل سباق.

ولم يظهر مايكل شوماخر في الأماكن العامة، منذ حادثة التزلج في ديسمبر 2013، والتي تعرض خلالها لإصابات خطيرة في الرأس، ويتم رفع لافتة تكريماً له، في كل سباق للأبطال منذ هذا الوقت.