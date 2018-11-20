أستراليا تستعد لكأس آسيا بالفوز ودياً على لبنان

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تغلب المنتخب الأسترالي على ضيفه اللبناني 3 - صفر في مباراة كرة القدم الودية، التي جمعت بينهما ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس آسيا 2019، المقررة بالإمارات العربية المتحدة.

وأنهى المنتخب الأسترالي الشوط الأول متقدماً بهدفين سجلهما مارتين بويلي في الدقيقتين الـ 19 والـ 41 ثم أضاف زميله ماثيو ليكي الهدف الثالث للمنتخب في الدقيقة الـ 68.

ويتنافس المنتخب الأسترالي في البطولة الآسيوية، التي تنطلق في يناير المقبل، ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات الأردن وفلسطين وسوريا.

أما المنتخب اللبناني، فيتنافس ضمن المجموعة الخامسة مع منتخبات والسعودية وكوريا الشمالية.