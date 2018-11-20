هل يفعلها ريال مدريد ويتعاقد مع إبراهيموفيتش بعمر 37 عاماً

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يعاني ريال مدريد الإسباني في الآونة الأخيرة من عقم تهديفي، فقد سجل منذ بداية الليغا 20 هدفاً وتلقى 16 هدفاً.

ويأمل بيريز رئيس النادي، بتدعيم الخطوط الأمامية، لكن التقارير الصحافية تشير إلى أن ريال مدريد يسعى لتعزيز صفوفه بالتعاقد مع المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، والذي يلعب حالياً في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وهنا بيت القصيد، فهل حقاً يريد الريال التعاقد مع زلاتان، وهل هو جاهز للعب في مباريات أوروبية عالية المستوى بعمر 37 عاماً.

صحيح أن النجم السويدي تألق مع نادي لوس أنجليس غالاكسي بالدوري الأميركي، واختير كأفضل لاعب جديد في الدوري الذي انتهى قبل أسابيع، لكن يبقى السؤال، هل أصبح الريال عاجزاً عن التعاقد مع مهاجمين من الطراز الأول، كـ إيكاردي "لاعب إنتر ميلان"، وهاري كين "لاعب توتنهام"، أم أن خزينة الميرنغي أصبحت فقيرة لهذه الدرجة، الأيام القادمة ستكشف لنا حقيقة ما يدور في عقول المدير والرئيس بيريز.