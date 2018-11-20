برشلونة يرغب في التخلص من النجم ديمبيلي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكدت تقارير صحفية، الثلاثاء، أن نادي برشلونة الإسباني، لا يرغب في استمرار النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، مع الفريق الأول، وذلك بعدما بدأت الإدارة تفقد الأمل في إمكانية التزامه مستقبلاً.

وبحسب ما نقلته صحيفة سبورت الكاتالونية، فإن برشلونة حددت سعر بيع ديمبيلي خلال الفترة المقبلة، حيث سيطلب الحصول على 88.7 مليون جنيه إسترليني، من الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي.

وأضاف التقرير، أن هناك اهتمام كبير باللاعب من عدة أندية إنجليزية، أبرزها ليفربول وآرسنال.

وكانت أزمة برشلونة مع ديمبيلي بدأت منذ غيابه عن التدريبات بحجة المرض، ولكن بعد الكشف عليه، اكتشف النادي كذب اللاعب.

وأخبرت الإدارة ديمبيلي بأنه يجب تحسين سلوكه في الفترة المقبلة، ولكنها ترى أنه سيكون من الصعب على اللاعب التغيير.