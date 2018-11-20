المكسيك تفوز بكأس العالم 2018 للمشردين

الشارقة 24 – رويترز:

اختتمت في المكسيك، الأحد، بطولة كأس العالم للمشردين لعام 2018، وفازت فيها المكسيك بكلتا نسختي البطولة للرجال والنساء.

شارك في البطولة أكثر من 500 لاعب في مكسيكو سيتي، وأقيمت بعد أسابيع من رحيل مؤسسها الشريك هارالد شميد عن 50 عاماً.

وأنشأ الرجل النمساوي، الذي ابتلي بمرض التصلب الجانبي الضموري منذ عامين، هذه البطولة مع صديقه ميل يانج منذ 20 عاماً، لتحسين حياة المشردين عن طريق هذه اللعبة.

وفاز الفريق المكسيكي للنساء على نظيره الكولومبي 5-3 مدافعاً بذلك عن لقبه في البطولة، الذي أحرزه للمرة الثالثة على التوالي.

واستمر استحواذ البلد المضيف على جوائز البطولة بفوز فريقه للرجال أيضاً على نظيره التشيلي 6-3، محققاً انتصاره الثالث بعد نسخة عام 2015 و2016.

وقدم ميل يونج مؤسس كأس العالم للمشردين، وكارلوس سليم رئيس مؤسسة كارلوس سليم، الميداليات والكؤوس للاعبي الفريقين.

وتملك البرازيل 3 ألقاب، وهي صاحبة الرقم القياسي، وستحاول المكسيك معادلة ذلك وتعويض خسارتها في نهائي 2012 على أرضها بنتيجة 8-5 أمام تشيلي.

وأقيمت النسخة الأولى من هذه البطولة في مسقط رأس شميد في جراتس في 2003، وفاز أصحاب الأرض باللقب قبل أن تتحول إلى بطولة سنوية، وتحظى بدعم الاتحاد الأوروبي للعبة ورابطة اللاعبين المحترفين.