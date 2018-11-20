أنييلي: يوفنتوس ملتزم ببطولات اليويفا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد رئيس نادي يوفنتوس أندريا أنييلي، أن بطل إيطاليا لم يشترك في أي مناقشات تتعلق بإنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي، وأكد التزامه بالارتباط ببطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفي وقت سابق من نوفمبر الجاري، ذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية وكونسورتيوم التعاون الاستقصائي الأوروبي، وهي شبكة من وسائل إعلام دولية، أن الحديث عاد عن خطط لإقامة دوري سوبر أوروبي بعد تعثر عدة مناقشات سابقة.

وأضافت أن الخطة تنبأت بأن ينشئ 11 نادياً أوروبياً كبيراً مسابقة دوري السوبر في 2021، عندما ينتهي الاتفاق الحالي بخصوص شكل دوري أبطال أوروبا وإيرادات المسابقة.

وكان يوفنتوس ضمن هذه الأندية المؤسسة للبطولة الجديدة، لكن أنييلي أبلغ هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن العملاق الإيطالي لم يشترك في أي مناقشات.

وقال أنييلي، الذي يتولى أيضاً رئاسة رابطة الأندية الأوروبية، التي تضم أكثر من 200 فريق: "أستطيع التأكيد على أننا لم نتابع أو نناقش أو نشترك في إنشاء هذه الوثيقة.. نحن متعاونون تماماً مع الاتحاد الأوروبي في تشكيل اللعبة للمضي قدماً".