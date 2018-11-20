النرويج تتخطى قبرص وتتأهل للمستوى الثاني بدوري الأمم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تأهل المنتخب النرويجي إلى المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، عبر الفوز على مضيفه القبرصي 2 - صفر في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة، بالمستوى الثالث للبطولة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها تعادل منتخب بلغاريا مع ضيفه السلوفيني 1 - 1.

ورفع منتخب النرويج رصيده في الصدارة إلى 13 نقطة بفارق نقطتين أمام بلغاريا، ويحل منتخب قبرص في المركز الثالث بـ 5 نقاط، ثم منتخب سلوفينيا في المركز الأخير بثلاث نقاط ليهبط للمستوى الرابع.

وفي "نيو جي اس بي ستاديوم" تقدم علا كامارا بهدف للنرويج في الدقيقة 36، ثم عاد كامارا وسجل الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الثاني.