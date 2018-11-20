شارلوت هورنيتس يعود لسكة الانتصارات في الـ NBA

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حاول فريق شارلوت هورنيتس التعويض عن هزيمته في مباراته الأخيرة ضد فيلادلفيا سيفينتي سيكسرز، عندما استضاف بوسطن سيلتيكس، ضمن منافسات الجولة الـ 17 في دوري السلة الأميركي.

كيما ووكر سجل 60 نقطة في تلك المباراة، لكنه شهد رغم ذلك فريقه يتجرع الهزيمة، لكنه عقد العزم هذه المرة على أن يكون في الجانب المنتصر.

كان اللعب سجالاً في أول شوط في المباراة، وفي الشوط الثاني تقدم شارلوت هورنيتس بـ 37 نقطة مقابل 24، إثر رمية من دوين بيكون، غير أن فريق بوسطن حقق رميات متوالية، وبعد رمية من تيري روزيه تقدم بـ 38 نقطة مقابل 37.

واستلم كيمبا ووكر بعد ذلك قيادة هجوم فريق شارلوت هورنيتس، وسجل 43 نقطة في اللقاء، ليقود الفريق للفوز بالمباراة بـ 117 نقطة مقابل 112 لبوسطن.