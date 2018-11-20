جورجيا تنهي مشوارها بدوري الأمم بالفوز على كازاخستان

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد منتخب جورجيا أحقيته في التأهل إلى المستوى الثالث لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم من خلال الفوز على ضيفه منتخب كازاخستان 2 /1 في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بالمستوى الرابع للبطولة.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها تعادل منتخب اندورا سلبياً مع ضيفه منتخب لاتفيا.

وعلى ملعب دينامو أرينا تقدم جورجي مرباشفيلي وجورجي شاكفيتادزي بهدفين لمنتخب جورجيا في الدقيقتين 59 و84.

وتكفل اورالخان اوميرتاييف بتسجيل الهدف الوحيد لكازاخستان في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع منتخب جورجيا رصيده في الصدارة إلى 16 نقطة بعدما ضمن منذ فترة الصعود إلى المستوى الثالث للبطولة.

وتوقف رصيد منتخب كازاخستان عند ست نقاط في المركز الثاني يليه منتخب لاتفيا في المركز الثالث متفوقاً بفارق الأهداف فقط على منتخب اندورا الأخير.