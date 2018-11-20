إسبانيا تعرض على المغرب "التنظيم المشترك" لمونديال 2030

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قدم بيدرو سانشير رئيس الوزراء الإسباني مقترحاً إلى نظيره المغربي سعد الدين العثماني بشأن إمكانية التقدم بطلب تنظيم مشترك لنهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2030.

وسبق لإسبانيا تنظيم مونديال 1982 وتسعى لاستضافة البطولة مرة ثانية بعد مضي 48 عاماً.

ووفقاً للصحف الإسبانية فإن لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، طرح فكرة التقدم بملف مشترك يجمع بين المغرب وإسبانيا.

ويتطلع المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، بعد خسارته أمام الملف الثلاثي (الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والمكسيك)، في استضافة مونديال 2026.

وقدم المغرب خمسة طلبات من قبل لاستضافة المونديال أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026.

ومن المنتظر أن يواجه الملف الثلاثي لإسبانيا والمغرب والبرتغال منافسة شرسة من جانب الملف الثلاثي لدول أميركا الجنوبية، أوروجواي والأرجنتين وباراجواي.