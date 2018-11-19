البرتغال تسعى لإنهاء دور المجموعات دون خسارة بدوري الأمم

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يسعى المنتخب البرتغالي لكرة القدم، الذي كان أول المتأهلين إلى المربع الذهبي، إلى إنهاء دور المجموعات دون خسارة، عندما يستضيف نظيره البولندي الثلاثاء في غيمارايش في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وحجزت البرتغال التي تخوض مبارياتها في غياب قائدها ونجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، منذ الخروج من ثمن نهائي المونديال الروسي الصيف الماضي، بطاقتها السبت إثر تعادلها مع مضيفتها إيطاليا سلباً في ميلانو.

وتعتبر البرتغال المنتخب الوحيد حتى الآن بين منتخبات المستوى الأول، التي لم تتعرض إلى الخسارة حيث فازت على ضيفتها إيطاليا 1-صفر ومضيفتها بولندا 3-2، قبل أن تنتزع التعادل من إيطاليا صفر-صفر.

وضمنت ثلاث منتخبات هي البرتغال وإنجلترا وسويسرا تأهلها إلى المربع الذهبي، للمسابقة القارية الجديدة، حتى الآن، وتبقى بطاقة واحدة ستحسم عن المجموعة الأولى، عقب لقاء ألمانيا وضيفتها هولندا.