الاتحاد الآسيوي يعلن قوائم المرشحين لجوائز "الأفضل 2018"

الشارقة 24 - أسعد خليل:

ينافس الياباني يوما سوزوكي لاعب نادي كاشيما أنتلرز الياباني، مواطنه وزميله في الفريق كينتو ميساو، على جائزة أفضل لاعب في آسيا 2018.

ونجح سوزوكي 22 عاماً في القيام بدور مهم في قيادة فريق كاشيما إلى الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2018، حيث سجل هدفين في البطولة، وحصل على جائزة أفضل لاعب فيها.

وكذلك كان للاعب خط الوسط ميساو، دور مهم في فوز كاشيما باللقب القاري، خاصة من خلال بناء الهجمات.

وعلى صعيد جائزة أفضل لاعبة، انحصرت المنافسة بين الأسترالية سامانثا كير، والصينية وانج شوانج واليابانية ساكي كوماجاي.

وتطمح كير للفوز بجائزة أفضل لاعبة في آسيا للعام الثاني على التوالي، بعدما قادت منتخب بلادها إلى الوصول لنهائي كأس آسيا للسيدات 2018 في الأردن، وهي تمتلك مسيرة دولية مميزة سجلت خلالها 27 هدفاً في 72 مباراة.

وفي المقابل، سجلت وانج شوانج أربعة أهداف خلال نهائيات كأس آسيا للسيدات، لتساهم في حصول الصين على المركز الثالث في البطولة، قبل أن تنتقل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في أغسطس الماضي.