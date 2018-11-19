منتخب سويسرا يبلغ نصف نهائي دوري أمم أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قلب المنتخب السويسري لكرة القدم تأخره بهدفين أمام ضيفه البلجيكي إلى فوز 5/2، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الأول لبطولة دوري أمم أوروبا.

وتقدم المنتخب البلجيكي بهدفين سجلهما ثورجان هازارد في الدقيقتين الثانية و17، ثم قلص ريكاردو رودريجيز النتيجة للمنتخب السويسري في الدقيقة 26 من ركلة جزاء وأضاف هاريس سيفيروفيتش "هدفين" في الدقيقتين 31 و43 ثم سجل نيكو إلفيدي الهدف الرابع في الدقيقة 62 قبل أن يسجل سيفيروفيتش الهدف الخامس والثالث له، هاتريك، في الدقيقة 84.

ورفع المنتخب السويسري رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف المسجلة في مرمى المنتخب البلجيكي، صاحب المركز الثاني بنفس العدد من النقاط.

وتساوى الفريقان في المواجهات المباشرة حيث فاز المنتخب البلجيكي على أرضه 2/1 قبل أن يفوز المنتخب السويسري اليوم 5/2 ليحتكما إلى فارق الأهداف المسجلة في المباراتين والتي صبت في صالح المنتخب السويسري 6/4 الذي تأهل رسمياً إلى الدور قبل النهائي للبطولة.

وسيبقى المنتخب البلجيكي في المستوى الأول من البطولة في نسختها المقبلة فيما هبط منتخب آيسلندا للمستوى الثاني بعدما فشل في حصد أي نقطة.