ممفيس يحقق فوزه الثاني على التوالي في الـ NBA

الشارقة 24 – أسعد خليل:

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مل مينيسوتا تيمبروولفز، تحقيق نصره الثاني على التوالي في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة عندما استضاف فريق ممفيس غريزليس.

كانت الكفة متقاربة في الأشواط الأولى للمباراة فبعد تقدم مبكر لصاحب الأرض أفلح ممفيس غريزليس في تقليص تفوق مضيفه إلى عشرين نقطة مقابل 17 نقطة إثر ثلاثية في الشوط الأول من أومري كاسبي.

وظلت الكفة متقاربة إلى فترة متأخرة من الشوط الثالث ثم أفلح ممفيس غريزليس في رفع تفوقه إلى 14 نقطة إثر رمية من لاعبه الإسباني مارك غازول الذي سجل 28 نقطة في النصف الثاني من المباراة من جملة 26 نقطة سجلها في اللقاء، ولقي خير عون من زميله، مايك كونلي، الذي سجل 18 نقطة ليقودا الفريق الزائر للفوز بالمباراة بـ 100 نقطة مقابل 87 نقطة لفريق مينيسوتا تيمبروولفز.