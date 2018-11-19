طارق عبد الله لاعب اتحاد جدة يصاب بـ "الرباط الصليبي"

الشارقة 24 - محمود علي:

أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها طارق عبدالله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي إصابته بالرباط الصليبي وحاجته لإجراء عملية جراحية.

وكان عبدالله قد خضع في الفترة الماضية لبرنامج علاجي بتوصية من طبيب الفريق.

وذكر النادي عبر حسابه على تويتر "أن الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب الفريق الأول لكرة القدم طارق عبدالله أظهرت حاجته إلى تدخل جراحي في موضع إصابته بالرباط الصليبي بعد أن خضع الفترة الماضية لبرنامج علاجي بناءً على توصية الطبيب المتابع لحالته وسوف يتحدد موعد إجراء العملية خلال الأيام المقبلة".

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مشاركته مع الاتحاد أمام الفتح في الجولة الخامسة بدوري المحترفين السعودي، حيث اختل توازنه وسقط على الأرض دون احتكاك.