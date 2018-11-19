الألماني زفيريف يتوج بلقب البطولة الختامية لـ "التنس"

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تمكن الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثالثاً، من التتويج بلقب البطولة الختامية لموسم التنس، بفوزه على الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً، 6-4 و6-3 في المباراة النهائية في لندن.

وحذا زفيريف ابن الـ 21 عاماً والذي يجسد جيل الشباب الواعد حذو مدربه الأميركي من أصل تشيكي إيفان ليندل الذي أحرز أول ألقابه الـ 5 في بطولة الماسترز عام 1982، وهو في سن الحادية والعشرين.

وهذا اللقب الأول للألماني في الماسترز والأرفع في مسيرته حتى الآن، بعدما سبق له إحراز ثلاثة ألقاب في دورات الماسترز للألف نقطة في تورونتو وروما عام 2017 ومدريد عام 2018، لكنه لم يستطع فرض نفسه نداً لجيل الكبار في بطولات الغراند سلام حيث كانت أفضل نتيجة له ربع نهائي رولان غاروس الفرنسية هذا العام.