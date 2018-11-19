منتخب الجزائر يضرب توجو برباعية ويتأهل لأمم إفريقيا

الشارقة 24 - محمود علي:

تأهل منتخب الجزائر إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 في الكاميرون بعد انتصاره الكبير خارج أرضه 4-1 على توجو ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة، الأحد.

ورفعت الجزائر، بطلة نسخة 1990، رصيدها إلى عشر نقاط من خمس مباريات متقدمة بفارق ثلاث نقاط عن بنين صاحبة المركز الثاني وخمس نقاط عن توجو وجامبيا.

وتستضيف الجزائر منتخب جامبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات بينما تلعب توجو على أرض بنين في مارس.

وجاءت أهداف الجزائر عن طريق كل من رياض محرز في الدقيقة 14، 30 ويوسف عطال في الدقيقة 28، وقلص كودجا لابا الفارق لتوجو بضربة رأس في الدقيقة 54 إثر ركلة ركنية.

واختتم بغداد بونجاح الرباعية بهدف رائع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع.