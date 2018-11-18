منتخب إنجلترا يبلغ نصف نهائي دوري أمم أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حجز منتخب إنجلترا، مقعداً له في نصف نهائي دوري أمم أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على منتخب كرواتيا، 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من المستوى الأول.

فبعد شوط أول سلبي، افتتح كراماريتش، التسجيل لكرواتيا في الدقيقة 57، قبل أن يدرك البديل لينجارد التعادل لإنجلترا في الدقيقة 78 من المباراة، ثم أضاف هاري كين الهدف الثاني لمنتخب الأسود الثلاثة في الدقيقة 85، ليتأهل منتخب إنجلترا إلى نصف النهائي، بينما يهبط منتخب كرواتيا إلى المستوى الثاني من البطولة.