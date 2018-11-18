البرتغال تستضيف نهائيات النسخة الأولى من دوري أمم أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

وقع الاختيار على البرتغال، لاستضافة النسخة الأولى من دوري أمم أوروبا، خلال الفترة من 5 وحتى 9 يونيو المقبل، في الوقت الذي ينتظر فيه القرار الموافقة الرسمية للمكتب التنفيذي بالاتحاد القاري، الذي سيجتمع في 3 ديسمبر.

وجاء في بيان الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني: "قرعة الأدوار النهائية ستقام أيضاً في هذا اليوم".

وجاء إعلان الاتحاد عن هذا الأمر عقب تأهل البرتغال رسمياً لنصف النهائي، بتعادلها سلبياً أمام إيطاليا، السبت، ضمن المجموعة الثالثة.

وستقام مباراتي نصف النهائي في 5 يونيو 2019، فيما سيلعب النهائي، وتحديد صاحب المركز الثالث في 9 من الشهر نفسه، على ملعب "دراغاو" بمدينة بورتو، وأفونسو هنريكيس بمدينة جيمارايش، وفقاً لما حدده الاتحاد البرتغالي خلال ترشحه لاستضافة النهائيات.