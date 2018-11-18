بفوزه على الغابون

منتخب مالي يبلغ رسمياً نهائيات كأس أمم أفريقيا

  • الأحد 18, نوفمبر 2018 في 10:42 ص
  • فرحة لاعبي مالي بالتأهل
    فرحة لاعبي مالي بالتأهل
بلغ منتخب مالي، نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها الكاميرون الصيف المقبل، بفوزه على الغابون 1- صفر، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
تأهل منتخب مالي إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدمـ التي تستضيفها الكاميرون الصيف المقبل، عقب فوزه على الغابون 1- صفر في ليبرفيل، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.
 
وسجل موسى دومبيا الهدف في الدقيقة 11، فارتفع رصيد مالي إلى 11 نقطة، وانتزعت البطاقة الأولى، فيما انحصرت الثانية بين الغابون "7 نقاط"، وبوروندي "9 نقاط"، التي فازت على جنوب السودان 5-2.
 
وفي الجولة الأخيرة في مارس المقبل، تحل الغابون ضيفة على بوروندي، في مهمة صعبة، علماً بأنهما تعادلتا ذهاباً 1-1 في ليبرفيل.