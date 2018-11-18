منتخب مالي يبلغ رسمياً نهائيات كأس أمم أفريقيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تأهل منتخب مالي إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدمـ التي تستضيفها الكاميرون الصيف المقبل، عقب فوزه على الغابون 1- صفر في ليبرفيل، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل موسى دومبيا الهدف في الدقيقة 11، فارتفع رصيد مالي إلى 11 نقطة، وانتزعت البطاقة الأولى، فيما انحصرت الثانية بين الغابون "7 نقاط"، وبوروندي "9 نقاط"، التي فازت على جنوب السودان 5-2.

وفي الجولة الأخيرة في مارس المقبل، تحل الغابون ضيفة على بوروندي، في مهمة صعبة، علماً بأنهما تعادلتا ذهاباً 1-1 في ليبرفيل.