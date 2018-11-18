كولن الألماني يتعاقد مع الفرنسي أنطوني موديست

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تعاقد نادي كولن الألماني، مع الهداف الفرنسي أنطوني موديست، الحر من أي التزام بعد أن ترك تيانجين كوانجيان الصيني.

ووقع موديست البالغ من العمر 30 عاماً، على عقد يمتد إلى 2023 مع كولن، الذي يضع نصب عينيه هدف الصعود والعودة إلى الدرجة الأولى.

وانضم موديست إلى كولن لأول مرة في 2015، قادماً من هوفنهايم، وأنهى موسم 2016-2017 بـ 25 هدفاً، قبل أن يتم بيعه إلى الصين مقابل 35 مليون يورو.

وتابع موديست هوايته في التهديف مع تيانجين، حيث سجل 16 هدفاً في 29 مباراة، لكن النهاية كانت معقدة جداً، ولم يترك النادي الصيني إلا بعد نزاع لأسابيع عدة رفع بعدها القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.