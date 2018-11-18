غولدين ستيت يواصل مسلسل الهزائم في الـ NBA

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أمل دالاس مافريكس تحقيق نصر على أرضه، عندما استضاف فريق غولدين ستيت واريورز، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة.

السلوفيني لوكا دونسيتش وضع دالاس مافريكس في المقدمة، ثم أحرز رمية أخرى رفعت تفوق الفريق إلى 24 نقطة مقابل 21.

وكانت الكفة متقاربة بين الفريقين بعد رميات من السلوفيني دونسيتش والسويدي، يوناس جيريبكو لفريق دالاس ورميات محكمة أخرى لفريق غولدين ستيت من نجمه الشهير، كيفين دورانت.

وكان غولدين ستيت متصدراً قبل دقيقة من نهاية المباراة، غير أن دالاس استعان برمية من لوكا دونسيتش ليتقدم بفارق نقطة واحدة، ثم أحرز السلوفيني رميتين حرتين في الثواني الأخيرة، ليساعد دالاس مافريكس على الفوز، بـ 112نقطة مقابل 109.