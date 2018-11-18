أوجيه بطل العالم للراليات للمرة السادسة على التوالي

الشارقة 24 – رويترز:

حسم الفرنسي سيباستيان أوجيه لقبه السادس على التوالي، ببطولة العالم للراليات، بعد أن فشل أقرب منافسيه في إنهاء المراحل، في اليوم الثالث من رالي أستراليا الختامي للموسم، الأحد.

واضطر البلجيكي تييري نوفيل، المنافس الرئيسي لسائق إم-سبورت فورد، والذي دخل الرالي متأخراً بـ 3 نقاط عن أوجيه، في الصراع على اللقب، للانسحاب من المرحلة 22، بعد تمزق بإطار سيارة هيونداي.

وكان أوت تاناك سائق تويوتا متصدر الرالي يملك فرصة من الناحية الحسابية لنيل اللقب، لكن الفرصة ضاعت بعد تعثره في طريق زلق بسبب الأمطار، واصطدم بشجرة في المرحلة قبل الأخيرة.

وقال أوجيه الذي حقق ألقابه الـ 6 مع مساعده جوليان انجراسيا: "كان موسماً رائعاً والمستويات متقاربة وشهد فترات صعود وهبوط".

وأضاف: "قبل وقت ليس بطويل، فكرنا في أن الفوز باللقب سيكون صعباً، لكننا لم نستسلم أبداً، وبذلنا كل جهد ممكن، وكافحنا حتى آخر رالي، وتقريباً حتى المرحلة الأخيرة لذا فإن الانتصار مفعم بالعواطف".

واحتل أوجيه المركز الخامس في الرالي، لينهي الموسم برصيد 219 نقطة، بفارق 18 نقطة عن نوفيل "201"، بينما جاء تاناك في المركز الثالث برصيد 181 نقطة.

وسيترك أوجيه، الذي منح فرنسا اللقب الـ 15 على التوالي، بعد 9 ألقاب لمواطنه سيباستيان لوب منذ 2004، فورد بنهاية الموسم وسيعود إلى سيتروين بعد عامين مع فورد.

وفاز أوجيه "34 عاما" مع سيتروين ببطولة العالم للناشئين في 2008، ثم نال أول 4 ألقاب له مع فولكسفاجن بين 2013 و2016، وفاز باللقب الخامس مع إم-سبورت العام الماضي.

ولا يتفوق على أوجيه سوى لوب، الذي حقق كل ألقابه التسعة مع سيتروين بين 2004 و2012.

ويبقى الفنلندي يوها كانكونن السائق الوحيد الذي فاز ببطولة العالم مع 3 فرق، إذ حقق الإنجاز مع بيجو في 1986، ولانشيا في 1987 و1991، وتويوتا في 1993.