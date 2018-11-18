ليبيا تمزق شباك سيشل بثمانية أهداف في عقر دارها

الشارقة 24 – واس:

فاز منتخب ليبيا لكرة القدم، على سيشل، بثمانية أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء السبت، على أرضية ملعب لينيت، في روشي سليمان بالعاصمة السيشلية فكتوريا، ضمن منافسات الجولة الخامسة، وقبل الأخيرة، لحساب التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا 2019.

وأحرز أهداف المنتخب الليبي، أنيس السلتو بواقع هدفين، وأضاف ربيع شادي، والصبو، وحمدو المصري، وخالد مجدي، وسالم المسلاتي، بقية الأهداف بمعدل هدف لكل لاعب منهم، وبهذا الفوز يرفع المنتخب الليبي رصيده إلى 7 نقاط من 5 مباريات.