نيجيريا تتأهل رسمياً لنهائيات كأس أمم إفريقيا

الشارقة 24 – أونا:

تأهل منتخب نيجيريا لكرة القدم، إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي تقام في العام المقبل بالكاميرون، بتعادله مع منتخب جنوب إفريقيا، 1-1، يوم السبت، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، من المجموعة الخامسة بالتصفيات.

وتقدم منتخب نيجيريا، بهدف سجله سامويل كالو لاعب منتخب جنوب إفريقيا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة، وتعادل منتخب جنوب إفريقيا عن طريق ليبو موتهيبا في الدقيقة 26.

ورفع المنتخب النيجيري رصيده، إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، ليتأهل رسمياً إلى النهائيات، كما رفع المنتخب الجنوب إفريقي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني.