جزر القمر تهدي المغرب بطاقة التأهل لأمم إفريقيا

الشارقة 24 – أونا:

أهدى منتخب جزر القمر، نظيره المغربي، بطاقة التأهل إلى بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه، يوم السبت، على منتخب مالاوي، 2-1، في الجولة الخامسة، من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الإفريقية.

وبفوز جزر القمر، حصل المنتخب المغربي، على بطاقة التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا، التي ستقام في الكاميرون، العام المقبل، حيث بات في رصيده 10 نقاط، ليصعد إلى صدارة الترتيب بفارق نقطتين أمام المنتخب الكاميروني، الذي تأهل بصفته منتخب البلد المنظم للبطولة.

ورفع منتخب جزر القمر رصيده إلى خمس نقاط، في المركز الثالث، وتوقف رصيد مالاوي عند أربع نقاط.

وكان المنتخب المغربي، قد فاز الجمعة، على نظيره الكاميروني، بهدفين نظيفين.

وستكون مباريات الجولة السادسة، بمثابة تحصيل حاصل، لكافة المنتخبات، حيث يلعب المنتخب المغربي مع مضيفه مالاوي، ويلعب المنتخب الكاميروني مع ضيفه منتخب جزر القمر.