برشلونة يفتقد خدمات راكيتيش لـ 3 أسابيع

الشارقة 24 - أسعد خليل:

سيفتقد نادي برشلونة الإسباني، خدمات لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش، بسبب إصابة في عضلته.

وأوضح النادي الكاتالوني، في بيان، أن راكيتيتش يعاني من استطالة عضلية بالساق اليمنى، لكنه لم يحدد الفترة التي سيحتاجها اللاعب للتعافي.

وقد تستمر فترة غياب لاعب الوسط الكرواتي لـ 3 أسابيع، وفقاً لما يطلبه هذا النوع من الإصابات.

وأصيب راكيتيتش أثناء المباراة التي فاز بها منتخب بلاده على إسبانيا "3-2"، الخميس الماضي، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، ولن يسافر مع منتخب "رقعة الشطرنج" لمواجهة إنجلترا المقررة غداً الأحد في إطار نفس البطولة.

كما ستحرم هذه الإصابة اللاعب الكرواتي من خوض مباراة فريقه برشلونة أمام أتلتيكو مدريد المقررة في 24 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم، على الرغم من أنه كان سيغيب عنها على أي حال بسبب تعرضه للطرد أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية.

وقد يغيب اللاعب أيضاً عن مواجهة بي إس في آيندهوفن الهولندي في 28 من الشهر الجاري، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.