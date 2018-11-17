منتخب الأرجنتين يتغلب ودياً على نظيره المكسيكي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تغلب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم على نظيره المكسيكي 2 / صفر، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بمدينة كوردوبا الأرجنتينية، في إطار استعدادات الفريقين لارتباطاتهما المقبلة.

وسجل المدافع روجيليو فونيس موري، الهدف الأول للتانجو الأرجنتيني، في الدقيقة الـ 44 مستغلاً الركلة الحرة التي لعبها باولو ديبالا.

وجاء الهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة، حيث أحرزه المكسيكي إسحق بريزويلا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ 84.

وأقيمت المباراة على إستاد "ماريو ألبرتو كيمبس"، في كوردوبا على بعد 700 كيلومتر شمال غرب العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس.

وغاب الحماس عن مدرجات الإستاد حيث أظهرت المباراة عزوف الجماهير بشكل كبير عن مساندة المنتخب الأرجنتيني، بعد الإخفاق في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، والتي خرج فيها الفريق من دور الستة عشر.

وواصل النجم الشهير ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، غيابه عن صفوف التانجو الأرجنتيني، حيث ابتعد عن صفوف الفريق منذ بطولة كأس العالم بروسيا، في انتظار قراره النهائي بشأن الاعتزال الدولي، أو استكمال مسيرته مع الفريق.