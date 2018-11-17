منتخب البرازيل يتخطى الأوروجواي ودياً

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قاد نيمار دا سيلفا منتخب البرازيل، للفوز على منتخب أوروجواي، 1-0، في مواجهة ودية كلاسيكية، أقيمت على إستاد "الإمارات" في العاصمة البريطانية لندن.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، الذي استمر حتى الدقيقة الـ 75 فيما شهدت الدقيقة الـ 76، هدف الفوز لراقصي السامبا من ضربة جزاء سددها نيمار.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين لارتباطاتهما المقبلة، وفي مقدمتها بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية "كوبا أميركا" التي تستضيفها البرازيل منتصف العام المقبل.

ويخوض كل من الفريقين مباراته الودية التالية في أوروبا أيضاً، حيث يلتقي المنتخب البرازيلي نظيره الكاميروني الثلاثاء المقبل، في إنجلترا أيضاً فيما يحل منتخب أوروجواي، ضيفاً على نظيره الفرنسي في باريس.