مينيسوتا يقسو على بورتلاند تريل بليزرز في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سجل أندرو ويغنز 23 نقطة، وأضاف ديريك روز 17 نقطة، ليقودا مينيسوتا تمبرولفز للفوز رغم غياب جيمي بتلر على بورتلاند تريل بليزرز 112-96 ضمن منافسات الجولة الـ 16 من دوري السلة الأميركي.

وسجل كل من روبرت كونفنغتون وكارل أنطوني تاونز 14 نقطة للولفز الذي حقق 3 انتصارات متتالية منذ انتقال باتلر إلى فيلادلفيا الإثنين.

واستطاع مينيسوتا الدفاع أمام بورتلاند بشكل ممتاز ليهديه خسارته الثانية على التوالي، وأسوأ مبارياته هذا الموسم من حيث عدد النقاط.

بينما سجل لاعبو تمبروولفز الخمسة الذين افتتحوا المباراة أكثر من 10 نقاط لكل منهم، باستثناء ويغينز الذي سجل 23 نقطة.