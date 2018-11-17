المنتخب الدنماركي يتغلب على ويلز ويصعد للمستوى الأول

الشارقة 24 – أسعد خليل:

صعد المنتخب الدنماركي رسمياً إلى المستوى الأول، ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على منتخب ويلز 2 – 1، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة، من منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الثاني، ببطولة دوري أمم أوروبا.

وسجل هدفي المنتخب الدنماركي، نيكولاي يورجينسين، ومارتن بريثويت، في الدقيقتين الـ 42 والـ 88 فيما سجل هدف ويلز جاريث بيل في الدقيقة الـ 89.

ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى سبع نقاط، في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام منتخب ويلز، صاحب المركز الثاني.

وتتبقى مباراة واحدة في المجموعة، ستقام الإثنين المقبل، لكنها ستكون بمثابة تحصيل حاصل، حيث ستجمع بين المنتخب الدنماركي، الذي صعد رسمياً للمستوى الأول، ونظيره منتخب إيرلندا الذي هبط للمستوى الثالث رسمياً.