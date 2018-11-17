هولندا تتخطى فرنسا في دوري أمم أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل :

أنعش المنتخب الهولندي آماله، في التأهل للدور قبل النهائي، ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه الفرنسي، 2-0، الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى، بالمستوى الأول للبطولة.

وسجل هدفي المنتخب الهولندي جيورجينيو فينالدوم في الدقيقة 44، وممفيس ديباي من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً، من الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد المنتخب الفرنسي عند سبع نقاط في صدارة الترتيب.

ويمكن أن يتأهل المنتخب الهولندي، إلى الدور قبل النهائي في حال فوزه على المنتخب الألماني، الذي هبط رسمياً، إلى المستوى الثاني بهذه النتيجة، يوم الإثنين المقبل، في الجولة الأخيرة.

وبإمكان المنتخب الفرنسي التأهل، للدور قبل النهائي، في حال فوز المنتخب الألماني على نظيره الهولندي، في مباراة الجولة الأخيرة.