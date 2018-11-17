المنتخب المغربي يهزم نظيره الكاميروني في تصفيات إفريقيا

الشارقة 24 - د ب أ:

اقترب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، من التأهل إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا، التي تقام في الكاميرون، العام المقبل، عقب فوزه على ضيفه الكاميروني، 2-0، في الجولة الخامسة، قبل الأخيرة، من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات.

وسجل هدفي المنتخب المغربي، حكيم زيياش الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 54، والثاني في الدقيقة 66.

وشهدت المباراة، طرد كارل توكو إيكامبي لاعب المنتخب الكاميروني، في الدقيقة 79.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 10 نقاط، وتوقف رصيد المنتخب الكاميروني عند 8 نقاط في المركز الثاني.

ويمكن للمنتخب المغربي، أن يتأهل للنهائيات، يوم السبت، في حال فشل منتخب مالاوي في الفوز على منتخب جزر القمر، بينما ضمن منتخب الكاميرون، تأهله للبطولة بصفته منتخب البلد المنظم.