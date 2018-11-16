مصير إسبانيا مرهون بمنافسيها في دوري أمم أوروبا

الشارقة 24 - أسعد خليل :

رغم البداية القوية للفريق، في النسخة الأولى لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، سيكون المنتخب الإسباني، بحاجة إلى مساعدة منافسيه، إذا أراد الفوز بصدارة مجموعته، وحجز بطاقة التأهل، إلى المربع الذهبي للبطولة.

وكان المنتخب الإسباني، قد فاز في أول مباراتين له بالمجموعة الرابعة، على منتخبي إنجلترا وكرواتيا، ليتصدر المجموعة مبكراً برصيد ست نقاط، لكنه خسر المباراتين التاليتين أمام نفس المنتخبين على الترتيب، ليصبح تأهله إلى المربع الذهبي للبطولة مرهوناً بانتهاء المباراة الأخيرة في هذه المجموعة، بالتعادل بين منتخبي إنجلترا وكرواتيا، اللذين يقتسمان حالياً المركز الثاني برصيد أربع نقاط لكل منهما.

وبعد فوزه في أول مباراتين، وخاصة الفوز الكاسح، 6-0، على كرواتيا، لم يتوقع حتى أكثر المتشائمين أن يواجه المنتخب الإسباني هذا الموقف الصعب، من أجل التأهل للمربع الذهبي في دوري القسم الأول، من بطولة دوري أمم أوروبا.

ولكن الهزيمة أمام إنجلترا، الشهر الماضي، ثم أمام كرواتيا، 2-3، تسببت في أن يصبح مصير الفريق في المجموعة مرهوناً، بنتيجة المباراة الأخيرة بين المنتخبين الإنجليزي والكرواتي.