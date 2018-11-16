سوريا تفرض التعادل الخامس توالياً على عُمان

الشارقة 24 – أ ف ب:

عجز المنتخب العماني، عن الخروج من دوامة التعادلات، وأنهى مباراته الودية مع ضيفه السوري، بنتيجة 1-1، يوم الجمعة في مسقط، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لكأس آسيا، المقررة مطلع العام المقبل في الإمارات.

وبدأت سلسلة التعادلات مباشرة، بعد الفوز على فلسطين 1-صفر، في ختام التصفيات المؤهلة الى كأس آسيا في مارس الماضي، أولها ضد لبنان "صفر-صفر"، ووصولاً إلى مباراة سوريا، التي كانت التعادل الخامس له توالياً.

وافتتح المنتخب العماني التسجيل في الدقيقة 31، عبر محسن جوهر الخالدي، لكن سوريا أدركت التعادل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، بواسطة يوسف قلفا.

ويخوض المنتخب العماني، مباراة ودية أخرى، يوم الإثنين، ضد البحرين، فيما يلتقي منتخب سوريا، يوم الثلاثاء، مع نظيره الكويتي.

ووقع المنتخب العماني في نهائيات كأس آسيا، ضمن المجموعة السادسة التي تجمعه بأوزبكستان واليابان وتركمانستان، فيما يلعب المنتخب السوري في المجموعة الثانية مع فلسطين والأردن وأستراليا حاملة اللقب.