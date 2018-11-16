منتخب إيطاليا يسعى لخطف صدارة المجموعة من البرتغال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

ليس لدى المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم ما يخسره، وهو الأمر الذي يمكن أن يصبح نقطة قوة له، عندما يستضيف المنتخب البرتغالي السبت في ميلان، حيث يبحث عن صدارة مؤقتة على الأقل للمجموعة الثالثة، بالمستوى الأول، لبطولة دوري أمم أوروبا.

ويرجح ألا يتمكن منتخب "أتسوري" الإيطالي، من الحلول في صدارة المجموعة، وبالتالي لن يتمكن من الصعود للدور قبل النهائي، الذي يقام في يونيو المقبل، لاسيما وأنه يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المنتخب البرتغالي، بطل أوروبا، الذي يتصدر المجموعة حالياً برصيد ست نقاط ولديه مباراة إضافية سيلعبها على أرضه أمام منتخب بولندا.

ومع ذلك، يبدو المنتخب الإيطالي، الفائز بكأس العالم أربع مرات، متأكداً من البقاء في المستوى الأول، بعد التغلب على المنتخب البولندي 1 - صفر الشهر الماضي.

ويتوقع روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي، أن يكتظ ملعب جوزيبي مياتسا، الذي يتسع لـ 80 ألف مقعد، بالمشجعين في هذه المباراة.

ويبدو أن اللعب في مدينة ميلان، "طريقة لطرد الأرواح" بعد التعادل السلبي مع المنتخب السويدي في شهر نوفمبر الماضي، والذي شهد فشل المنتخب الإيطالي في التأهل لنهائيات كأس العالم في روسيا، للمرة الأولى منذ 60 عاماً.

وينبغي على إنسيني، الذي سجل سبعة أهداف في 12 مباراة بالدوري الإيطالي، اللعب أمام اللاعب الصاعد فيديريكو كييزا، ولكن مانشيني خسر اللاعب فيديريكو بيرنارديسكي بسبب الإصابة، ويمكن أن يدرس الدفع بشيرو إيموبيلي، الذي سجل ثمانية أهداف للاتسيو، كمهاجم ثالث.