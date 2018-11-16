هيوستن يقسو على غولدن ستيت في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف هيوستن روكيتس، أبطال الموسم الماضي من دوري الرابطة الأميركية لكرة السلة، غولدن ستيت واريورز، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري الرابطة الأميركية لكرة السلة.

وحقق هيوستن روكيتس، فوزاً مستحقاً بقيادة هدافه جيمس هاردن الذي سجل 27 نقطة، لتنتهي المباراة بنتيجة 107-86.

وكان أبطال الروكيتس قد حققوا ثلاثة انتصارات متتالية، واختتموا ستاً من لقاءاتهم الثمانية الأخيرة منتصرين، بينما غاب ستيفن كوري عن الواريورز للمباراة الرابعة على التوالي بداعي الإصابة.

وبدت هيمنة الروكيتس واضحة في الشوط الأول، الذي انتهى بنتيجة 25-19، لكن المباراة عادت لتوازنها في الشوط الثاني، الذي سجل فيه الفريقان 22 نقطة.

إلا أن أصحاب الأرض سرعان ما عاودوا الضغط، ليوسعوا الفارق من ست نقاط إلى 13 نقطة مع نهاية الشوط الثالث، ليحسم الروكيتس المباراة في الشوط الرابع، موسعين الفارق إلى 21 نقطة، ولتنتهي المباراة بنتيجة 107-86.