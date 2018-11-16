كرواتيا تتخطى عقبة إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أبقى منتخب كرواتيا على آماله في التأهل لنهائيات بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعدما اقتنص فوزاً مثيراً ومتأخراً 3 - 2 من ضيفه منتخب إسبانيا الخميس، في الجولة الخامسة "قبل الأخيرة"، بالمجموعة الرابعة لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

جاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث بادر اندريج كراماريتش بالتسجيل لكرواتيا في الدقيقة الـ 54، لكن داني سيبايوس أدرك التعادل لإسبانيا بعدها بدقيقتين.

وأعاد تين جيدفاج التقدم لكرواتيا بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 69، وتعادل النجم المخضرم سيرخيو راموس لإسبانيا في الدقيقة الـ 78 من ركلة جزاء.

وعندما كانت المباراة في طريقها لتنتهي بالتعادل 2 - 2، أحرز جيدفاج الهدف الثالث لكرواتيا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لينصب نفسه بطلاً للمباراة دون منازع.

ورفع منتخب كرواتيا، الذي حقق انتصاره الأول في المجموعة، رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف المنتخب الإسباني، الذي ظل متصدراً للمجموعة، في حين احتل المنتخب الإنجليزي، الذي لم يشارك في مباريات الجولة الحالية، المركز الثاني برصيد أربع نقاط.

وأصبحت مباراة المنتخب الكرواتي مع مضيفه منتخب إنجلترا الأحد المقبل مصيرية لتحديد الفريق المتأهل عن المجموعة للنهائيات المقرر لها يونيو المقبل.

ويسعى المنتخبان الكرواتي والإنجليزي للحصول على النقاط الثلاث للتأهل رسمياً للنهائيات، في ظل إنهاء المنتخب الإسباني مبارياته في المجموعة، فيما سيمنح تعادل الفريقين ورقة التأهل لمنتخب إسبانيا للنهائيات.