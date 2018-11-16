بلجيكا تقترب من نهائيات دوري الأمم الأوروبية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بات منتخب بلجيكا على أعتاب التأهل لنهائيات بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 - صفر على ضيفه منتخب آيسلندا في الجولة الخامسة، قبل الأخيرة، بالمجموعة الثانية في القسم الأول للمسابقة.

ولعب ميتشي باتشوايي دور البطولة في اللقاء، وأحرز هدفي المنتخب البلجيكي في الدقيقتين الـ 65 والـ 81.

وانفرد منتخب بلجيكا، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي، بصدارة المجموعة برصيد تسع نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه، منتخب سويسرا، قبل مواجتهما المرتقبة الأحد المقبل، في سويسرا.

ويكفي منتخب بلجيكا الحصول على نقطة التعادل، ليظفر ببطاقة التأهل رسمياً.

وفي المقابل، ظل منتخب آيسلندا، الذي خاض المباراة بأعصاب هادئة، بعد تأكد هبوطه للقسم الثاني منذ الجولة الماضية، في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ويصعد متصدرو المجموعات الأربعة بالقسم الأول لنهائيات المسابقة، المقرر أن تقام في شهر يونيو المقبل، فيما تهبط المنتخبات صاحبة المركز الأخير للقسم الثاني.