المنتخب الألماني يكتسح نظيره الروسي بثلاثية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استعاد المنتخب الألماني لكرة القدم، بعضاً من كبريائه الذي فقده بشدة في وقت سابق العام الحالي، وفاز بثلاثة أهداف دون رد، على ضيفه منتخب روسيا في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين بمدينة لايبزج الألمانية.

وكشر منتخب الماكينات الألمانية عن أنيابه، في مواجهة الدب الروسي، الذي عانى من غياب مجموعة من عناصره الأساسية في اللقاء، ليحقق أكبر انتصار له في عام 2018.

وافتتح المنتخب الألماني التسجيل مبكراً في الدقيقة الثامنة، عن طريق نجمه ليروي ساني، قبل أن يضيف نيكلاس شوله الهدف الثاني في الدقيقة الـ 25.

وعزز سيرج جنابري تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة الـ 40.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استعدادات منتخب ألمانيا لملاقاة ضيفه منتخب هولندا الإثنين المقبل، في الجولة السادسة "الأخيرة"، للمجموعة الأولى، بالقسم الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويقبع المنتخب الألماني في المركز الأخير في المجموعة، بنقطة واحدة من ثلاث مباريات، حيث يخشى الهبوط للقسم الثاني في المسابقة، في حال فوز المنتخب الهولندي، صاحب المركز الثاني بثلاث نقاط من مباراتين، على ضيفه الفرنسي المتصدر بسبع نقاط، الجمعة في الجولة الخامسة بالمجموعة.