الأرجنتيني مارتينو مدرباً للمنتخب المكسيكي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

توصل المدرب الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو إلى اتفاق مع مسؤولي الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، لتولي تدريب المنتخب المكسيكي، حسبما أفادت صحيفة "ميلينيو" المكسيكية نقلاً عن مصادر مقربة من الاتحاد.

وأوضحت الصحيفة أن مارتينو يقترب بقوة من تدريب المنتخب المكسيكي بعقد يمتد حتى كأس العالم 2022، وذلك براتب سنوي يبلغ 2.2 مليون دولار.

ومنذ رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن تدريب الفريق عقب كأس العالم 2018 بروسيا، ظل منصب المدير الفني للمنتخب المكسيكي شاغراً من مدرب دائم.

وفي المقابل، أعلن مارتينو في أكتوبر الماضي أنه لن يجدد عقده مع فريق أتلانتا يونايتد الأميركي علماً بأنه يقود الفريق منذ 2016.

ويأتي الكشف عن الاتفاق بعد أسبوع واحد من نهاية الموسم بالنسبة لأتلانتا يونايتد في الدوري الأميركي.