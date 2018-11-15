فرنسا تطلع للعبور إلى نصف نهائي دوري أمم أوروبا

الشارقة 24 - أسعد خليل:





يبحث منتخب فرنسا، بطل العالم عن نقطة التعادل أمام هولندا ليحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، ضمن المجموعة الأولى من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وحققت فرنسا المنتشية من تتويجها الثاني بلقب المونديال الصيف الماضي في روسيا، بداية جيدة، فتعادلت مع ألمانيا خارج ملعبها سلباً، ثم فازت على ضيفتها هولندا 2-1 قبل أن تسقط ألمانيا الشهر الماضي 2-1 في باريس في ظل تألق مهاجمها اليافع كيليان مبابي.

في المقابل، عوضت هولندا بدايتها البطيئة بفوز ساحق على ضيفتها ألمانيا 3-صفر، لترفع رصيدها إلى ثلاث نقاط، وهي تحتاج إلى التغلب على فرنسا الجمعة في روتردام بحال أردات الابقاء على آمال التأهل، علماً بأن المباراة الأخيرة في المجموعة تجمع في الـ 19 من نوفمبر الحالي بين هولندا وألمانيا التي فقدت الأمل بالتأهل.