أشرف صبحي: نسعى للدخول في قائمة أفضل 10 دول بمجال الرياضة

الشارقة 24 - محمود علي:

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أن الدولة المصرية، تسعى للدخول في قائمة أفضل 10 دول عالمياً على مستوى الرياضة التنافسية.

جاءت تصريحات الوزير المصري بعد التوقيع على بروتوكول تعاون مع محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن لرعاية مشروع الألف محترف.

وأضاف صبحي، في مؤتمر صحافي عقد اليوم الخميس، أن الوزارة تستهدف الارتقاء بالرياضة المصرية عن طريق التعاون مع شركة "برزنتيشين" لتحقيق طفرة في نتائج الألعاب الفردية والجماعية أيضاً.

وشدد وزير الرياضة المصري على أن المشروع يضم عدة توجهات ومنها سفر اللاعبين للخارج للاحتكاك بشكل مميز، إضافة إلى خضوعهم لفحوصات طبية ونفسية متخصصة حتى يصبحوا في كامل استعداداتهم للمنافسة في البطولات العالمية والأولمبية.

ويهدف المشروع لتطوير منظومة كرة القدم في مرحلة الناشئين لإمداد الأندية والمنتخبات بلاعبين متميزين على أساس علمي، ومشروع الموهبة الرياضية في 9 ألعاب هي "العاب القوى، والمصارعة والجودو والتايكوندو والملاكمة ورفع الأثقال وتنس الطاولة وكرة اليد وكرة السلة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول مع شركة استادات لتطوير ملاعب مصر.