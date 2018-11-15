الصربي دجوكوفيتش أول المتأهلين إلى نصف النهائي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش، إلى نصف نهائي البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين للمرة السادسة في مسيرته.

وكان دكوفيتش ضمن التأهل بفوز ثان تواليا على حساب الألماني ألكسندر زفيريف الثالث 6-4 و6-1، وأحراز الأميركي المجموعة الأولى بشوط فاصل 7-6 "7-2" قبل أن يخسر المجموعتين التاليتين أمام الكرواتي 3-6 و4-6.

وكان تأهل دجووكوفيتش متوقفاً على فوز إيسنر الذي يشارك للمرة الأولى، بمجموعتين، أو فوز سيليتش بثلاث مجموعات.

ويلتقي دجوكوفيتش مع سيليتش في الجولة الثالثة الجمعة، فيما يلعب زفيريف مع إيسنر الذي لم يخرج كلياً من المنافسة رغم الخسارتين المتتاليتين، ويملك فرصة ضئيلة للتأهل بفوز حاسم على الألماني وخسارة قاسية للكرواتي أمام الصربي.