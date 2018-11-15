البطولة الختامية

الصربي دجوكوفيتش أول المتأهلين إلى نصف النهائي

  • الخميس 15, نوفمبر 2018 في 11:23 ص
  • نوفاك دجوكوفيتش
    نوفاك دجوكوفيتش
بات الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول في العالم أول المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة الماسترز التي يختتم بها موسم 2018 لكرة المضرب، بعد فوز الكرواتي مارين سيليتش الخامس على الأميركي جون إيسنر بـ 3 مجموعات.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش، إلى نصف نهائي البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين للمرة السادسة في مسيرته.
 
وكان دكوفيتش ضمن التأهل بفوز ثان تواليا على حساب الألماني ألكسندر زفيريف الثالث 6-4 و6-1، وأحراز الأميركي المجموعة الأولى بشوط فاصل 7-6 "7-2" قبل أن يخسر المجموعتين التاليتين أمام الكرواتي 3-6 و4-6.
 
وكان تأهل دجووكوفيتش متوقفاً على فوز إيسنر الذي يشارك للمرة الأولى، بمجموعتين، أو فوز سيليتش بثلاث مجموعات.
 
ويلتقي دجوكوفيتش مع سيليتش في الجولة الثالثة الجمعة، فيما يلعب زفيريف مع إيسنر الذي لم يخرج كلياً من المنافسة رغم الخسارتين المتتاليتين، ويملك فرصة ضئيلة للتأهل بفوز حاسم على الألماني وخسارة قاسية للكرواتي أمام الصربي.