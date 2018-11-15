واشنطن ويزاردز يقسو على كليفلاند في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سجل برادلي بيل 20 نقطة، وأضاف أوتو بورتر 15 نقطة ليقودا واشنطن ويزاردز إلى الفوز على كليفلاند كافاليرز 119-95، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري السلة الأميركي، وسجل كولين سيكستون 24 نقطة للكافاليرز، ليحطم رقمه الشخصي السابق، لكنها لم تكن كافيةً لتهدد هيمنة واشنطن على المباراة.

قدم أصحاب الأرض بداية قوية إذ تخطى الفريق حاجز الأربعين نقطة، في الشوط الأول مقابل 29 نقطة سجلها الكافاليرز.

وأكد الويزاردز هيمنتهم في الشوط الثاني، الذي انتهى بفارق تسع نقاط لصالحهم 32-23.

ليتواضع الأداء في الشوطين الأخيرين اللذان سجل الوزياردز 23 نقطة في كل منهما، مقابل 22 و21 نقطة سجلها الكافاليرز، لتنتهي المباراة بنتيجة 119-95.