بايرن ميونيخ يخسر جهود رودريجيز للإصابة

الشارقة 24 – أسعد خليل :

كشف نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن لاعب خط وسطه خاميس رودريجيز، سيغيب عن الملاعب، لفترة غير محددة، بسبب إصابة في الركبة.

وأوضح النادي، أن الفحوص الطبية كشفت أن اللاعب الكولومبي، يعاني من تمزق جزئي في الرباط الجانبي للركبة اليسرى، إثر تعرضه لإصابة خلال التدريبات، يوم الثلاثاء.

ولم يكشف بيان النادي، عن مدة غياب اللاعب، لكنه اكتفى بتوضيح أن اللاعب يفترض أن يخضع للراحة لمدة عشرة أيام، قبل بدء العلاج وإعادة التأهيل.

وسيغيب رودريجيز بذلك على الأرجح حتى نهاية العام الجاري، حيث تبدأ الإجازة الشتوية للدوري الألماني، في 24 ديسمبر المقبل.

وجاءت إصابة رودريجيز، بمثابة صدمة لبايرن ميونيخ، الذي يعاني من حالات الغياب هذا الموسم بسبب الإصابات، ويحتل المركز الخامس في البوندسليجا، بفارق سبع نقاط خلف المتصدر بوروسيا دورتموند.