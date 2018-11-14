"المحترفين" تتوج بجائزة أفضل مبادرة رياضية للعام 2018

الشارقة 24 - محمود علي:

تُوجت لجنة دوري المحترفين بجائزة أفضل مبادرة رياضية للعام 2018، ضمن جوائز برودكاست برو التي ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية عن مشروع المقعد الافتراضي الخاص ببث المباريات عن طريق تقنية الواقع الافتراضي.

وكانت اللجنة قد أعلنت في مارس من العام الجاري عن إطلاق مشروع المقعد الافتراضي الذي يمكن عشاق كرة القدم من الاستمتاع بمشاهدة المباريات عبر تقنية البث الافتراضي عبر تثبيت التطبيق على الأجهزة التي تعمل على نظامي "آي أو أس" و"أندرويد".

وأصبحت مباراة نهائي كأس الخليج العربي لموسم 2017-2018 التي أقيمت بين ناديي الوحدة والوصل أول مباراة في تاريخ كرة القدم يتم بثها كاملة بشكل مباشرة عبر تقنية الواقع الافتراضي.

يذكر أن لجنة دوري المحترفين كانت قد توجت بجائزة الإنجاز المهني ضمن جوائز برودكاست برو عام 2016، كما ترشحت عن مشروع المقعد الافتراضي لجائزة أفضل منصة رقمية في آسيا ضمن جوائز صناعة الرياضة الآسيوية لهذا العام.