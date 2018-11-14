فولهام يستعين بخبرة المدرب الإيطالي رانييري

الشارقة 24 - أسعد خليل:

سيعود المدرب الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث قاد ليستر سيتي إلى لقب تاريخي في 2016، بعدما عينه فولهام متذيل الترتيب اليوم الأربعاء مدرباً له، وأقال الصربي سلافيشا يوكانوفيتش.

ويقدم فولهام موسماً مخيباً، إذ فاز مرة يتيمة في 12 مباراة وخسر آخر 6 مواجهات ليحتل المركز الأخير بخمس نقاط.

ويعد رانييري البالغ من العمر 67 عاماً من أكثر المدربين خبرة في العالم، فأشرف على عدة أندية على غرار نابولي وفيورنتينا وبارما ويوفنتوس وروما وإنتر في إيطاليا وفالنسيا وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وتشيلسي الإنجليزي، واشتهر عندما قاد ليستر سيتي المتواضع إلى لقب الدوري في 2016.