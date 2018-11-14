برشلونة يوجه الإنذار الأخير لديمبلي قبل الإطاحة به

الشارقة 24 - أسعد خليل:





أكدت تقارير إعلامية إسبانية أن اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي أصبح يمثل مشكلة حقيقية لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم منذ فترة ليست بالقصيرة نظراً لحالة عدم الانضباط التي باتت السمة الرئيسية للاعب في الآونة الأخيرة.

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية في عددها الصادر اليوم إلى أنه بالإضافة إلى تأخر تأقلمه مع الفريق، يفتعل ديمبلي مشكلات أخرى، أبرزها تأخره الدائم عن التدريبات وعدم التزامه باللوائح الخاصة بالنادي الكتالوني، الأمر الذي دفع المدير الفني للفريق، ارنستو فالفيردي، إلى معاقبته مطلع الأسبوع الجاري باستبعاده من قائمة مباراة برشلونة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

وأفادت الصحيفة أن مسؤولي برشلونة سيعقدون اجتماعاً اليوم مع وكيل أعمال اللاعب بهدف إصلاح مسيرة النجم الفرنسي الصاعد مع الفريق.

ويرى مسؤولو النادي الكتالوني أن صفقة ضم ديمبلي التي كلفت النادي 105 ملايين يورو، بالإضافة إلى حوافز أخرى، لا يمكن التفريط فيها بسهولة نظراً للمميزات البدنية والفنية التي يتمتع بها هذا اللاعب، ولذلك ينوي الجميع إعطائه فرصة ثانية من أجل الاستمرار بين صفوف الفريق.