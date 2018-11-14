كرواتيا يأمل في الثأر من إسبانيا بدوري أمم أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل :

يتطلع المنتخب الكرواتي، إلى عدم الهبوط للمستوى الثالث مع استئناف منافسات بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وتحتل كرواتيا المركز الثالث الأخير في المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، بينما يتصدر المنتخب الإسباني برصيد 6 نقاط، ويليه منتخب إنجلترا برصيد 4 نقاط.

ويستضيف المنتخب الكرواتي نظيره الإسباني غداً الخميس، بينما يحل ضيفاً على نظيره الإنجليزي مساء الأحد.

وكان المنتخب الإسباني حقق انتصاراً ساحقاً أمام نظيره الكرواتي، وتغلب عليه 6-0 في المباراة الأولى التي جمعتهما قبل شهرين، وهو ما قد يمنح الفريق الكرواتي حافزاً إضافياً لرد الاعتبار.

وتعقدت حسابات المنتخب الإسباني بهزيمته على أرضه أمام نظيره الإنجليزي 2-3، وهو ما سيدفع المدير الفني لويس إنريكي، على الأرجح، لإجراء تغييرات مرتقبة في قلب دفاع المنتخب خلال مباراته أمام كرواتيا غداً.

واستدعي ماريو هيرموسو مدافع إسبانيول إلى قائمة المنتخب الإسباني، وقد يشارك إلى جانب سيرجيو راموس، كما شهدت قائمة المنتخب عودة لاعب برشلونة، جوردي ألبا.

وستحسم نتيجة مباراة الغد، الأهداف التي سيتنافس عليها المنتخبان الكرواتي والإنجليزي في مباراتهما على ملعب ويمبلي، ما بين الفوز بصدارة المجموعة أو تفادي الهبوط لدوري المستوى الثاني.